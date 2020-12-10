Солистка популярной украинской группы The Hardkiss и звезда шоу «Танці з зірками» Юлия Санина показала свой новый яркий образ с необычной прической

Исполнительница показала новые стильные фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимках Санина предстала в очень смелом образе. На ней оригинальный пиджак ярко-синего цвета с разноцветным геометрическим принтом и поясом. Певица не стала надевать под него блузку, поэтому на одном из фото в вырезе можно заметить часть бюстгальтера красотки.

Дополнить яркий наряд стилисты красотки решили не менее ярким макияжем глаз в красно-оранжевых тонах. Довершают образ крупные серьги-кольца и необычная прическа в виде тоненьких косичек, собранных в хвост.

В таком образе Санина выглядит очень необычно и непохоже на себя.

Поклонники исполнительницы оценили ее наряд по достоинству.

«Макияж и образ просто вау», «Красиво, особенно глаза запоминаются сильно», «Образ – бомба», «Юля, после финала танцев зауважала ещё больше! Вы умный и самодостаточный человек - так блестяще вышли из сложившейся ситуации! Вы доказали кто настоящий победитель! УМ-НИ-ЦА! Настоящая!», «Ля, Юля, ну что за красота», «Шикарнейший образ!», «Невероятно красивая», «Когда вы хотите увидеть Ангела. Спасибо, что вы есть!», - пишут люди.

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