Фронтвумен українського гурту The Hardkiss та фіналістка шоу «Танці з зірками» Юлія Саніна розповіла, що думає про материнство

Як повідомляє Politeka.net, в інтерв'ю Раміні Есхакзай у програмі «Ходять чутки» Юля заявила, що зберігати баланс між материнством і кар'єрою важко, але вона справляється. У Юлі, як відомо, є п'ятирічний син Даня.

"Я не вважаю, що діти повинні бути глобальним переворотом, вони не повинні бути єдиним сенсом життя. Це занадто великий вантаж, який батьки часто покладають на дітей. Діти-це щастя. Вони виростають і їх потрібно відпустити. І бути цілісним при цьому, залишатися цікавим сам собі, своїй другій половині", - зазначила Саніна.

Співачка зізналася, що з появою дитини стала більше цінувати свого чоловіка, тому що він шикарний батько, і саме з ним вона залишиться до кінця життя.

"Дитина-це щастя, яке тут і зараз. Але вона виросте і її доведеться відпустити. Я просто кайфую, я намагаюся насолоджуватися, але не втрачати себе. Я знаю, що я кар'єристка. Тому, напевно, у нас немає другої дитини досі. І не знаю, чи з'явиться вона, тому що я поважаю себе за те, хто я є, чого я досягла. І мені подобається поки баланс між мамою і працюючою жінкою", - додала артистка.

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