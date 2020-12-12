Фронтвумен украинской группы The Hardkiss и финалистка шоу «Танці з зірками» Юлия Санина рассказала, что думает о материнстве

Как сообщает Politeka.net, в интервью Рамине Эсхакзай в программе «Ходят слухи» Юля заявила, что сохранять баланс между материнством и карьерой тяжело, но она справляется. У Юли, как известно, есть пятилетний сын Даня.

«Я не считаю, что дети должны быть глобальным переворотом, они не должны быть единственным смыслом жизни. Это слишком большой груз, который родители часто возлагают на детей. Дети – это счастье. Они вырастают и их нужно отпустить. И быть целостным при этом, оставаться интересным сам себе, своей второй половине», - отметила Санина.

Певица призналась, что с появлением ребенка стала больше ценить своего мужа Вала, потому что он шикарный отец, и именно с ним она останется до конца жизни.

«Ребенок – это счастье, которое здесь и сейчас. Но он вырастит и его придется отпустить. Я просто кайфую, я стараюсь наслаждаться, но не терять себя. Я знаю, что я карьеристка. Поэтому, наверное, у нас нет второго ребенка до сих пор. И не знаю, появится ли он, потому что я уважаю себя за то, кто я есть, чего я достигла. И мне нравится пока баланс между мамой и работающей женщиной», - добавила артистка.

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