Солістка The Hardkiss Юлія Саніна, зірка "Танців з зірками", зворушила публіку несподіваним кадром

Як передає Politeka.net, 30-річна співачка опублікувала в "сторіз" в Instagram чорно-біле фото, викликавши бурю емоцій у користувачів.

У кадрі щаслива Юлія пригорнулася до найважливішого чоловіка у своєму житті, тепло взявши його за руку.

"Татусь, з днем народження!", - підписала знімок зірка.

Юлія не раз відзначала, як шанобливо і з яким трепетом ставиться до батьків.

"Я одна в родині і можна сказати, що я татова донька. Ми з батьком об'їздили дуже багато конкурсів... Він сам заплітав мені коси, одягав мене, як лялечку, знімав мене на камеру з тремтячими руками, дуже переживав...", - згадувала Саніна, відзначаючи, шо батько завжди у неї вірив.

Особливо користувачам запам'ятався один з ефірів "Танців з зірками", присвячений сім'ї. Юлія прийшла на шоу не з чоловіком, музикантом Валерієм Бебком, а саме з батьком Олександром. Пара виконала неймовірно атмосферний контепорарі, та ще й під пісню Саніної "Серце". Їх танець залишив незабутнє враження, публіка, як і, власне, судді шоу, просто ридали.

"Який же тато у Юлі😍 Танець до глибини душі"; "У Юлі приголомшливий тато! Я не плачу - мені просто чудовий танець в око потрапив"; "Який прекрасний батько! Такий чуттєвий, щирий, добрий... В його очах читається величезна, просто неосяжна любов до своєї дитини"; "Обревілася від цього номера! Гідні батьки виростили не менш гідну дочку!"; "Так схожа на батька! По очах видно, що вона його найбільша гордість і любов)", - коментували користувачі Мережі.

Нагадаємо, Юлія Саніна, яка відмовилася від кубка "Танців з зірками", вибухнула звинуваченнями на адресу Дімопулос: "лицемірно...".

Як повідомляла Politeka, Саніна показала, з ким і куди втекла після поразки на "Танцях з зірками": "не вистачає тільки...".

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