Солістка популярного українського гурту The Hardkiss і зірка шоу "Танці з зірками" Юлія Саніна показала свій новий яскравий образ з незвичайною зачіскою

Виконавиця показала нові стильні фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімках Саніна постала в дуже сміливому образі. На ній оригінальний піджак яскраво-синього кольору з різнокольоровим геометричним принтом і поясом. Співачка не стала надягати під нього блузку, тому на одному з фото у вирізі можна помітити частину бюстгальтера красуні.

Доповнити яскраве вбрання стилісти красуні вирішили не менш яскравим макіяжем очей в червоно-помаранчевих тонах. Довершують образ великі сережки-кільця і незвичайна зачіска у вигляді тоненьких кісок, зібраних в хвіст.

У такому образі Саніна виглядає дуже незвично і несхоже на себе.

Шанувальники виконавиці оцінили її наряд по достоїнству.

"Макіяж і образ просто вау", "Красиво, особливо очі запам'ятовуються сильно", "Образ – бомба", "Юля, після фіналу Танців заважала ще більше! Ви розумна і самодостатня людина - так блискуче вийшли з ситуації, що склалася! Ви довели хто справжній переможець! РОЗУМ-Ни-ЦЯ! Справжня!", "Ля, Юля, ну що за Краса", "шикарний образ!", "Неймовірно красива", "коли ви хочете побачити Ангела. Спасибі, що ви є!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Юлія Саніна, яка відмовилася від кубка "Танців з зірками", вибухнула звинуваченнями на адресу Дімопулос: "лицемірно...".

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