Лидер популярной украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина опубликовала фото со своим мужем и попросила фолловеров придумать креативную подпись

Как сообщает Politeka.net, соответствующая фотография появилась на странице Саниной в соцсети.
Так, певица запостила фото, на котором она сидит на капоте машины, а ее муж Валерий Бебко нежно обнимает ее сзади и что-то говорит в рацию. Фото было сделано во время съемок нового клипа The Hardkiss.
"Придумайте подпись к фотке", - написала певица.

Пользователи оценили призыв Юлии и активно пишут свои варианты того, как можно было бы охаректиризовать новую фотографию влюбленной пары.

"Сейчас бы к Тине, а не вот это все", "В его крепких объятиях так уютно", "Красиво и гармонично", "Просто любовь", "Сообщает Тине, что никому тебя не отдаст", "Когда тебе хочется романтики, а у него работа", "Купидон, прием, замечательная работа!", "Больше не звоните ей, она не будет участвовать ни в каких проектах", "Я ее долго не смогу удержать, приезжайте скорее", "А ты моя, а ты моя сила! Все уже придумано", - пишут в комментариях.

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