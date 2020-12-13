Лидер популярной украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина опубликовала фото со своим мужем и попросила фолловеров придумать креативную подпись
Пользователи оценили призыв Юлии и активно пишут свои варианты того, как можно было бы охаректиризовать новую фотографию влюбленной пары.
"Сейчас бы к Тине, а не вот это все", "В его крепких объятиях так уютно", "Красиво и гармонично", "Просто любовь", "Сообщает Тине, что никому тебя не отдаст", "Когда тебе хочется романтики, а у него работа", "Купидон, прием, замечательная работа!", "Больше не звоните ей, она не будет участвовать ни в каких проектах", "Я ее долго не смогу удержать, приезжайте скорее", "А ты моя, а ты моя сила! Все уже придумано", - пишут в комментариях.
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Напомним, что Юлия Санина после поражения на "Танцах со звездами" поразила сочным образом с неожиданной прической: "просто вау".
Как сообщала Politeka, Юлия Санина откровенно высказалась о материнстве и отношении к детям: «это слишком...».
Также Politeka писала, что Юлия Санина поразила развлечениями в купальнике, даже Повар оценила: райские фото.