Солистка популярной украинской группы The Hardkiss и финалистка шоу «Танці з зірками» Юлия Санина показала, как развлекается в пустыне с мужем и сыном

После скандального финала танцевального шоу, в котором певица Санта Димопулос попыталась передать ей свой кубок победительницы Санина решила сбежать подальше от всей медийной суеты и отправилась на отдых в Египет. Теперь исполнительница делится атмосферными снимками оттуда, демонстрируя, как проводит время.

Как сообщает Politeka.net, на новых фото в своем Инстаграм Санина показала, как развлекается в пустыне со своим мужем, продюсером и гитаристом группы The Hardkiss Валерием Бебко, а также пятилетним сыном Даней.

«Раньше от одной мысли про активные экскурсии с ребенком у меня начинал дёргаться глаз: сменная одежда, еда, что-то вкусненькое в дорогу, планшет с мультиками, игрушки, на случай, если ему станет скучно, дневной сон по расписанию...я так мечтала показать ребенку все то, что нравится мне», - призналась звезда.

Она рассказала, что ее мечта осуществилась сейчас, когда сыну исполнилось пять.

«Мой любимый 5-летка, наконец-то стало легче и тебе стало интересно!», - не сдержала эмоций Санина.

На фото она с мужем и сыном рассекает по пустыне на специальной машине, вовсю наслаждаясь местными видами.

Напомним, беременная Юлия Санина из "Танців з зірками" засветила животик под дерзким нарядом.

Как сообщала Politeka, Саниной из "Танців з зірками" в крепких объятиях мужа припомнили Кароль: "Сейчас бы к Тине, а не вот это все".

Также Politeka писала, что Санина из «Танців з зірками» не сдержала эмоций и жестко прошлась по коллегам.