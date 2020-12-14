Фронтвумен рок-группы The Hardkiss и финалистка танцевального шоу Юлия Санина поделилась интересными фактами из жизни

Как сообщает Politeka.net, после окончания шоу «Танці з зірками», в котором Юлия дошла до финала, артистка отправилась на отдых. Санина отложила все дела и полностью погрузилась в релакс с семьей.

Чтобы не пропадать из соцсетей певица затеяла интересную игру с фанами. Поклонники должны были писать ей задание, а она публиковать фото.

«Беременна, но об этом никто не знает», - озвучил задание один из поклонников.

Санина опубликовала фотографию со съемок, на которой она предстала в невероятно красивом цветастом платье в окружении не менее красивых девушек. На голове у певицы красовались розы. Ее наряд был похож на дерзкий мексиканский стиль. Судя по заданию, на этих съемках Юлия уже была беременна, но скрывала это от окружающих.

Как известно, Юлия замужем за Валерием Бебко, вместе с которым основала группу The Hardkiss. Долгое время пара скрывала свои отношения. Пять лет назад у них родился сын Даня.

Кстати, у себя в Инстаграм Юлия опубликовала фото с первого дня рождения своего сына. На снимке у Юлии были рыжеватые волосы и весьма короткая стрижка.

Напомним, что Санина из «Танців з зірками» впечатлила развлечениями в купальнике, даже Кухар оценила: райские фото.

Как сообщала Politeka, Саниной в крепких объятиях мужа припомнили Кароль: "Сейчас бы к Тине, а не вот это все".

Также Politeka писала, что Санина не сдержала эмоций и жестко прошлась по коллегам: «Выступать в России и говорить…».