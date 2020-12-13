Так, співачка запостила фото, на якому вона сидить на капоті машини, а її чоловік Валерій Бебко ніжно обіймає її ззаду та щось говорить у рацію. Фото було зроблено під час зйомок нового кліпу The Hardkiss.

"Придумайте підпис до фотки", - написала співачка.

Користувачі оцінили заклик Юлії та активно пишуть свої варіанти того, як можна було б охаректиризувати нову фотографію закоханої пари.

"Зараз би до Тіни, а не оце все", "В його міцних обіймах так затишно", "Дуже гарно і гармонійно", "Просто кохання", "Повідомляє Тіні, що нікому тебе не віддасть", "Коли тобі хочеться романтики, а у нього робота", "Купідон, прийом, чудова робота!", "Більше не дзвоніть їй, вона не братиме участі в жодних проєктах", "Я її довго не зможу втримати, приїжджайте швидше", "А ти моя, а ти моя сила! Все вже придумано", - пишуть у коментарях.