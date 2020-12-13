Лідерка популярної української рок-групи The Hardkiss Юлія Саніна опублікувала фото зі своїм чоловіком та попросила фоловерів придумати креативний підпис
Користувачі оцінили заклик Юлії та активно пишуть свої варіанти того, як можна було б охаректиризувати нову фотографію закоханої пари.
"Зараз би до Тіни, а не оце все", "В його міцних обіймах так затишно", "Дуже гарно і гармонійно", "Просто кохання", "Повідомляє Тіні, що нікому тебе не віддасть", "Коли тобі хочеться романтики, а у нього робота", "Купідон, прийом, чудова робота!", "Більше не дзвоніть їй, вона не братиме участі в жодних проєктах", "Я її довго не зможу втримати, приїжджайте швидше", "А ти моя, а ти моя сила! Все вже придумано", - пишуть у коментарях.
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Нагадаємо, що Юлія Саніна після поразки на "Танцях з зірками" вразила соковитим образом з несподіваною зачіскою:"просто вау".
Як повідомляла Politeka, Юлія Саніна відверто висловилася про материнство і ставлення до дітей: «це занадто...».
Також Politeka писала, що Юлія Саніна вразила розвагами в купальнику, навіть Кухар оцінила: райські фото.