Фронтвумен рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла, чому їх колектив не дає концерти в Росії

Як повідомляє Politeka.net, в інтерв'ю Раміні Есхакзай у програмі "Ходять чутки" фіналістка шоу «Танці з зірками» відповіла на питання про гастролі в сусідній країні.

«Це наша позиція проти політики, яка проводиться проти України зараз», - зазначила Юлія.

За її словами, колектив таким чином показує, що проти того, що відбувається. Саніна пояснює, що не може уявити себе усміхненою і виступаючою в Росії. Принаймні зараз, поки в країні така ситуація.

Вона підкреслила, що вони люблять всіх своїх слухачів, але прилітати в Росію і давати концерти там – неприйнятно для групи.

"Артист може не розбиратися в політиці. Але виступати в Россі і говорити, що ми поза політикою, це лицемірство. Музика не повинна бути інструментом у політиків", - додала Саніна.

Саніна розповіла, що у групи багато шанувальників в Росії. Вони приїжджають на концерти групи в Білорусь і до Києва. Навіть під час «Танців» їй приходили квіти від російських шанувальників.

Юля сподівається, що своєю позицією вони допомагають своїм слухачам за кордоном задуматися, а чи дійсно все так, як показують у них по телебаченню.

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