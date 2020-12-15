Солістка популярної української групи The Hardkiss і фіналістка шоу «Танці з зірками» Юлія Саніна поділилася своїми думками про материнство і другу дитину

У недавньому інтерв'ю з Раміною Есхакзай Саніна розповіла, що не ставить дітей на перше місце у своєму житті.

«Я не вважаю, що діти повинні бути глобальним переворотом, вони не повинні бути єдиним сенсом життя. Це занадто великий вантаж, який батьки часто покладають на дітей. Діти-це щастя. Вони виростають і їх потрібно відпустити. І бути цілісним при цьому, залишатися цікавим сам собі, своїй другій половині", - каже артистка.

Саніна зізналася, що дуже велике значення для неї має робота. Вона поки не вирішила, чи буде народжувати другу дитину.

"Я знаю, що я кар'єристка. Тому, напевно, у нас немає другої дитини досі. І не знаю, чи з'явиться він, тому що я поважаю себе за те, хто я є, чого я досягла. І мені подобається поки баланс між мамою і працюючою жінкою", - поділилася артистка.

При цьому Саніна зізналася, що з народженням первістка зовсім по-іншому подивилася на свого чоловіка. Він виявився прекрасним сім'янином, який весь вільний від роботи час приділяє коханій і синові.

Зараз дані вже п'ять років. Артистка зазначила, що з часом у них стає більше спільних інтересів.

"Я так мріяла показати дитині все те, що подобається мені. Коли ж йому стане це цікаво?! І ось! Ура!!!) Мій улюблений 5-річна, нарешті стало легше і тобі стало цікаво! Як же багато чудесного є в цьому світі", - писала Саніна на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, вагітна Юлія Саніна з "Танців з зірками" засвітила животик під зухвалим вбранням.

Як повідомляла Politeka, Саніної з " Танців з зірками "в міцних обіймах чоловіка пригадали Кароль:"зараз би до тіні, а не Ось це все".

Також Politeka писала, що Саніна з " Танців з зірками» не стримала емоцій і жорстко пройшлася по колегах.