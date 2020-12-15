Солистка популярной украинской группы The Hardkiss и финалистка шоу "Танцы со звездами" Юлия Санина поделилась своими мыслями о материнстве и втором ребенке

В недавнем интервью с Раминой Эсхакзай Санина рассказала, что не ставит детей на первое место в своей жизни.

«Я не считаю, что дети должны быть глобальным переворотом, они не должны быть единственным смыслом жизни. Это слишком большой груз, который родители часто возлагают на детей. Дети-это счастье. Они вырастают и их нужно отпустить. И быть целостным при этом, оставаться интересным сам себе, своей второй половине", - говорит артистка.

Санина призналась, что очень большое значение для нее имеет работа. Она пока не решила, будет ли рожать второго ребенка.

"Я знаю, что я карьеристка. Поэтому, наверное, у нас нет второго ребенка до сих пор. И не знаю, появится ли он, потому что я уважаю себя за то, кто я есть, чего я достигла. И мне нравится пока баланс между мамой и работающей женщиной", - поделилась артистка.

При этом Санина призналась, что с рождением первенца совсем по-другому посмотрела на своего мужа. Он оказался прекрасным семьянином, который все свободное от работы время уделяет любимой и сыну.

Сейчас Дане уже пять лет. Артистка отметила, что со временем у них становится больше общих интересов.

"Я так мечтала показать ребенку все то, что нравится мне. Когда же ему станет это интересно?! И вот! Ура!!!) Мой любимый 5-летняя, наконец-то стало легче и тебе стало интересно! Как же много чудесного есть в этом мире", - писала Санина на своей странице в Instagram.

Напомним, Беременная Юлия Санина из" Танцев со звездами " засветила животик под вызывающим нарядом.

Как сообщала Politeka, Саниной из "Танцев со звездами"в крепких объятиях мужа припомнили:"сейчас бы к тени, а не вот это все".

Также Politeka писала, что Санина из " Танцев со звездами» не сдержала эмоций и жестко прошлась по коллегам.