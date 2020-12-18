Финалистка шоу "Танці з зірками" Юлия Санина поразила отдыхом со своим мужем Валерием Бебко из группы The Hardkiss

Как сообщает Politeka.net, супруги отправились развлекаться в пустыню и показали, насколько крепка их любовь. Певица опубликовала совместные кадры на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Юлия и Валерий отправились в путешествие на багги по бескрайним просторам. Чтобы защититься от ветра, супруги надели красные шлемы с очками и закрыли лица масками, а кроме того нарядились в похожие белые футболки с принтами. Несмотря на пустынное обмундирование, музыканты не сдержали своей любовной страсти и поцеловались прямо сквозь ткань. В этот момент Юлия нежно обняла своего мужа и сделала селфи на фоне пустыни.

Пользователи соцсети восхитились неугасаемыми чувствами звездной пары в комментариях:

"Поцелуй по всем правилами карантина 😄♥️"; "Вот это действительно hard kiss"; "В стиле Рене Магритт"; "Красиво 🔥 интересует будет ли у вас время сняться в новогодних передачах , очень хотелось бы"; "Очень красиво, лучшие😍 когда на родину возвращаетесь?))"; "Любимая исполнительница и ее прекрасный муж ❤️😍"; "Хорошо потрудились Хорошо отдыхаем!"; "Класс❤️ и у меня есть такое фото с любимым мужем😊 хорошего отдыха!!!"; "Экстрим и любовь😍"; "Класс! Вы такие кайфовые🤩🤩🤩".

Напомним, что Юлия Санина разразилась обвинениями в адрес Димопулос: "Лицемерно...".

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