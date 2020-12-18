Известная украинская певица Юлия Санина, которая заняла второе место в шоу "Танці з зірками", заявила о продаже кубка

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Юлия вместе со своим партнером по танцам Дмитрием Жуком записала видеообращение. Сама Санина вышла на связь из солнечного Египта, где отдыхает после проекта с семьей. Жук, по всей видимости, записывал видео на тренировке.

Юля и Дима призвали всех зрителей принять участие в благотворительном аукционе.

«Как и обещали - кубок на благотворительный аукцион. Спасибо @snidanok за воплощение идеи. Присоединяйтесь пожалуйста. Аукцион продлится до 19:00 на странице «Сніданку» в Facebook. Вырученные средства будут переданы в проект «Исполни мечту» на воплощение мечты тяжелобольных детей», - сообщила Санина под постом.

В комментариях звездной паре оставили массу положительных отзывов. Юлию поблагодарили за решение отдать кубок, подаренный Сантой Димопулос, на благотворительность.

«Вы лучшие! Очень достойный поступок», «Юля умничка, достойный поступок», «Наша сильная девочка», «Такие грустные», «Я вами восхищаюсь», «Круто! Вы были достойны победы! Ну, а Жук просто покорил своим профессионализмом!», «До слез…», - пишут пользователи сети.

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