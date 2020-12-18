Фіналістка шоу "Танці з зірками" Юлія Саніна вразила відпочинком зі своїм чоловіком Валерієм Бебко з групи The Hardkiss

Як повідомляє Politeka.net, подружжя відправилося розважатися в пустелю і показало, наскільки міцна їх любов. Співачка опублікувала спільні кадри на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

Юлія і Валерій вирушили в подорож на баггі по безкрайніх просторах. Щоб захиститися від вітру, подружжя наділи червоні шоломи з окулярами і закрили обличчя масками, а крім того вбралися в схожі білі футболки з принтами. Незважаючи на пустельне обмундирування, музиканти не стримали своєї любовної пристрасті і поцілувалися прямо крізь тканину. У цей момент Юлія ніжно обійняла свого чоловіка і зробила селфі на тлі пустелі.

Користувачі соцмережі захопилися незгасними почуттями зіркової пари в коментарях:

"Поцілунок за всіма правилами карантину 😄♥️"; "Ось це дійсно hard kiss"; "в стилі Рене Магрітт"; "Красиво 🔥 цікавить чи буде у вас час знятися в новорічних передачах, дуже хотілося б"; "Дуже красиво, кращі 😍 коли на батьківщину повертаєтеся?)) "; "Улюблена виконавиця і її прекрасний чоловік ❤️😍"; "Добре потрудилися добре Відпочиваємо!"; "Клас❤️ і у мене є таке фото з коханим чоловіком😊 гарного відпочинку!!!"; "Екстрим і любов😍"; "Клас! Ви такі кайфові🤩 🤩 🤩".

Нагадаємо, що Юлія Саніна вибухнула звинуваченнями на адресу Дімопулос: "лицемірно...".

Як повідомляла Politeka, еобідниця "Танців з зірками" Дімопулос перервала мовчання після скандалу з Саніною: "ні про що не шкодую..."

Також Politeka писала, що Саніна показала чоловіка, якому назавжди віддала своє серце, і це не чоловік: "по очах видно...".