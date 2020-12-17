Фронтвумен рок-гурту The Hardkiss, фіналістка "Танців з зірками" Юлія Саніна показала унікальні кадри зі зйомок

Гурт The Hardkiss приготував українцям передноворічний подарунок, повідомляє Politeka.net. Артистка про це повідомила у своєму Instagram.

На фото Саніна разом зі своїм чоловіком-колегою, Валерієм Бебко, і сином, Данею, позували в машині. Всі посміхалися, дивлячись в камеру.

На інших знімках були показані кадри того, як знімалася нова відеоробота групи на пісню "Все було так".

"Все було так❤️ ... і нехай так залишається ❤️", - написала Саніна.

За шість годин пост зібрав понад 25 тисяч лайків і багато коментарів.

"Прекрасні і надихаючі ❤️❤️❤️", " нарешті Юлія виставляє фото з чоловіком і сім'єю, а не з танцюристом-лапушком 👍", "яке прекрасне фото!)) 😍 ❤ ️ Йду на YouTube ще і ще дивитися кліп! ❤️❤️❤️❤️", "ваааууу, дуже крутий кліп і пісня - бомба😻 🔥", "наймиліша сім'я", "дай дай Бог добра і миру вашій родині❤️", "який Масічка прекрасний❤️", "кращі і класні 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻", "як же я кайфую, дивлячись на перше фото) такі милі і справжні❤️😘", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Юлія Саніна після закінчення "Танців з зірками" вирушила з сім'єю в теплі краї, й опублікувала вельми незвичний кадр. Красуня була в дуже коротеньких шортиках, які оголили її неймовірно стрункі ніжки. На співачці була футболка і бандана. Юлія зістрибнула з височини, завмерши в повітрі. Її ніжки завмерли ніби в танці.

Зірка поділилася кадром в Instagram і отримала багато приємних відгуків.

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