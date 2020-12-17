Фронтвумен рок-группы The Hardkiss, финалистка «Танців з зірками» Юлия Санина показала уникальные кадры со съемок

Группа The Hardkiss приготовила украинцам предновогодний подарок, сообщает Politeka.net. Артистка об этом сообщила в своем Инстаграм.

На фото Санина вместе со своим мужем-коллегой, Валерием Бебко, и сыном, Даней, позировали в машине. Все улыбались, глядя в камеру.

На других снимках были показаны кадры того, как снималась новая видеоработа группы на песню "Все було так".

"Все было Так❤️ ... и пусть так остается ❤️", - написала Санина.

За шесть часов пост собрал более 25 тысяч лайков и много комментариев.

"Прекрасные и вдохновляющие ❤️❤️❤️", "Наконец Юлия выставляет фото с супругом и семьёй а не с танцором-лапушком 👍", "Какие прекрасные фото!)) 😍❤️ Иду на YouTube ещё и ещё смотреть клип! ❤️❤️❤️❤️", "ваааууу, очень крутой клип и песня - бомба 😻🔥", "Самая милая семья", "🙏Дай Бог добра и мира вашей семье❤️", "Какой масичка прекрасный ❤️", "Лучшие и классные 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻", "Как же я кайфую, смотря на первое фото) такие милые и настоящие❤️😘", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Юлия Санина после окончания "Танців з зірками" отправилась с семьей в теплые края, и опубликовала весьма необычный кадр. Красотка была в очень коротеньких шортиках, которые оголили ее невероятно стройные ножки. На певице была футболка и бандана. Юлия спрыгнула с возвышенности, замерев в воздухе. Ее ножки замерли как будто в танце.

Звезда поделилась кадром в Инстаграм и получила много приятных отзывов.

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