Солистка группы "The Hardkiss" и финалистка шоу "Танцы со звездами 2020" Юлия Санина растрогала романтическим признанием
Как передает Politeka.net, видео появилось на Instagram-страничке артистки (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
"Время признаваться в любви", - поделилась певица в подписи к посту.
"Только раз на сто лет небо рождает двух людей с одной душой, и отпускает их у чистый, свободный полет. Нам повезло... Я люблю тебя", - трогательно сказала певица.
Признание Юлии поразило ее поклонников, и десятки из них, последовав совету своей любимицы, отметили своих любимых в комментариях под постом.
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Ранее мы сообщали, что Юлия вернулась с отдыха и ошарашила вызывающим видом.
После окончания шоу "Танці з зірками" Санина поехала отдыхать с семьей в теплые края. Это первый концерт, который певица дала после возвращения в Украину. Санина сняла на видео свою команду, отметив, что очень соскучилась за всеми.
После красотка записала видео под свою новую песню «Все было так». Санина с вызывающим ярким макияжем баловалась перед камерой, показывая себя со всех сторон.
Напомним, что скромница Санина блеснула красотой в мини-шортиках: «Кухар нервно курит в сторонке».
Как сообщала Politeka, Санина после скандального финала "Танців з зірками" поразила поступком, выйдя на связь из Египта: "До слез…".
Также Politeka писала, что Юлия Санина предалась страсти с мужем под палящим солнцем: "Вот это hard kiss".