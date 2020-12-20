Солистка группы "The Hardkiss" и финалистка шоу "Танцы со звездами 2020" Юлия Санина растрогала романтическим признанием

Как передает Politeka.net, видео появилось на Instagram-страничке артистки (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)



"Время признаваться в любви", - поделилась певица в подписи к посту.

"Только раз на сто лет небо рождает двух людей с одной душой, и отпускает их у чистый, свободный полет. Нам повезло... Я люблю тебя", - трогательно сказала певица.

Признание Юлии поразило ее поклонников, и десятки из них, последовав совету своей любимицы, отметили своих любимых в комментариях под постом.

Ранее мы сообщали, что Юлия вернулась с отдыха и ошарашила вызывающим видом.После окончания шоу "Танці з зірками" Санина поехала отдыхать с семьей в теплые края. Это первый концерт, который певица дала после возвращения в Украину. Санина сняла на видео свою команду, отметив, что очень соскучилась за всеми.



После красотка записала видео под свою новую песню «Все было так». Санина с вызывающим ярким макияжем баловалась перед камерой, показывая себя со всех сторон.

Напомним, что скромница Санина блеснула красотой в мини-шортиках: «Кухар нервно курит в сторонке».

Как сообщала Politeka, Санина после скандального финала "Танців з зірками" поразила поступком, выйдя на связь из Египта: "До слез…".

Также Politeka писала, что Юлия Санина предалась страсти с мужем под палящим солнцем: "Вот это hard kiss".