Украинская певица, экс-солистка группы ВИА Гра, победительница проекта «Танці з зірками» Санта Димопулос позировала с красивым мужчиной

Звезда уже шесть лет состоит в браке с бизнесменом Игорем Кучеренко, передает Politeka.net. От своего супруга звезда родила второго ребенка - дочь Софию.

Санта не так давно принимала участие в "Танцях з зірками", где завоевала победу вместе со своим партнером Максом Леоновым. Остается только задаваться вопросом, как супруг не ревновал Димопулос.

В этот раз артистка опубликовала стори, в котором позировала вместе со своим партнером по "Танцам". Последний распахнул черную рубашку и показал торс.

Санта в красивом платье прижалась к партнеру и улыбнулась.

"Максик, с днем рождения, дорогой! Желаю, чтобы ты был счастлив и чтобы главные победы были впереди. Верь в себя никогда не сдавайся", - написала певица.

Фото не собрало много комментариев и лайков в открытом доступе.

Ранее мы писали, что Санта Димопулос была одета в черные лосины, розовую футболку, спортивную кофту и кепку. Она пришла в зал, который оказался пустым.

«Удивительно, никого», - отметила Санта, снимая пустой зал.

«После окончания проекта я начала стремительно терять форму и поспешила возобновить тренировки», - призналась Санта.

Ранее сообщалось, что Санта Димопулос стала давать советы девушкам относительно личной жизни.

«Давайте будем честными – вряд ли крепкая семья мешает построению карьеры. Я думаю, дело не в ней. Он удобно устроился – и не ушел и вроде как свободен. Вам решать, как быть, я бы в такой ситуации сама подала на развод», - ответила певица.

Напомним, победительница "Танців з зірками" Санта Димопулос об абортах и ранней беременности: "Это страшно...".

Как сообщала Politeka, победительница "Танців з зірками" Димопулос прервала молчание после скандала с Саниной: "Ни о чем не жалею...".

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