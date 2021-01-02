Экс-участница группы "ВИА Гра", победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос стала жертвой дерзких шуток телеведущего Владимира Остапчука

Как передает Politeka.net, Санта приняла участие в новогоднем крейзи-караоке, ведущим которого был Остапчук в новогоднюю ночь. Красотка пришла на съемки передачи в красивом серебристом платье, которое подчеркнуло ее точеную фигурку. Однако вскоре образ красотки был подпорчен.

Санте было поручено спеть известную песню «Звенит январская вьюга», вставляя пропущенные слова. Если артистка не знала, какое слово вставить, ее ждало наказание. В процессе исполнения песни Димопулос поливали водой, в нее дул ветер, а также летели блестки. В конце номера из микрофонов вылетела целая куча блесток, которые окутали мокрую Санту с ног до головы.

Несмотря на то, что номер получился смешным и забавным, сама артистка выглядела жалко, ведь остальным звездам попадались конкурсы намного проще. К тому же, вода и блестки сильно испортили внешний вид певицы, которая после выступления вернулась за свой столик, где должна была сидеть и слушать выступления своих коллег.

В комментариях тоже отреагировали на не слишком корректный номер с Димопулос, который, буквально, унизил ее на глазах у громадной аудитории.

«Санта как мокрая кошка», - пишут пользователи сети.

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