Українська співачка, екс-солістка групи ВІА Гра, переможниця проекту «Танці з зірками» Санта Дімопулос позувала з красивим чоловіком

Зірка вже шість років перебуває у шлюбі з бізнесменом Ігорем Кучеренко, передає Politeka.net. Від свого чоловіка зірка народила другу дитину - дочку Софію.

Санта не так давно брала участь у "Танцях з зірками", де завоювала перемогу разом зі своїм партнером Максом Леоновим. Залишається тільки шукати відповіді на запитання, як чоловік не ревнував Дімопулос.

Цього разу артистка опублікувала сторі, в якому позувала разом зі своїм партнером по "Танцям". Останній розчахнув чорну сорочку і показав торс.

Санта в красивій сукні притулилася до партнера і посміхнулася.

"Максик, з днем народження, дорогий! Бажаю, щоб ти був щасливий і щоб головні перемоги були попереду. Вір в себе ніколи не здавайся", - написала співачка.

Фото не зібрало багато коментарів і лайків у відкритому доступі.

Раніше ми писали, що Санта Дімопулос була одягнена в чорні лосини, рожеву футболку, спортивну кофту і кепку. Вона прийшла в зал, який виявився порожнім.

"Дивно, нікого", - зазначила Санта, знімаючи порожній зал.

"Після закінчення проекту я почала стрімко втрачати форму і поспішила відновити тренування», - зізналася Санта.

Раніше повідомлялося, що Санта Дімопулос стала давати поради дівчатам щодо особистого життя.

"Давайте будемо чесними - навряд чи міцна сім'я заважає побудові кар'єри. Я думаю, справа не в ній. Він зручно влаштувався - і не пішов і ніби як вільний. Вам вирішувати, як бути, я б в такій ситуації сама подала на розлучення", - відповіла співачка.

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