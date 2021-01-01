Переможниця "Танців з зірками" і екс-солістка ВІА Гри Санта Дімопулос підкорила зимовим образом

Зірка вирішила поділитися своїм новорічним настроєм, пише Politeka.net. Яскрава брюнетка розмістила відповідний знімок у своєму Instagram.

Артистка одягла хутряну шапку і білосніжну шубку. Красуня дивилася убік, а за її спиною можна помітити розмитий Новорічний антураж.

У пості зірка розповіла, чому деякий час не з'являлася в соцмережах. Зірка розповіла, що їй потрібні були спокій і тиша.

"Спасибі 2020 за все!🙏 🏼 Ти показав, що є по-справжньому важливим у житті – сім'я, здоров'я, свобода і доброта. Тільки відкривши серце, даруючи любов і підтримку, співпереживаючи ми ростемо і стаємо щасливими і наповненими", - написала артистка.

За словами Санти, вона щаслива, і подібне джерело світла можна знайти всередині кожної людини.

"Ми - цілий окремий всесвіт. З наступаючим, мої дорогі! Бажаю в новому році кожному відкривати в собі нові грані, бути світлом для оточуючих, не боятися реалізовувати свої мрії, цінувати все що дає нам Всесвіт і навіть зі складних ситуацій виносити скарби для своєї душі ❤️", - написала співачка.

За годину пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів.

"З наступаючим ❄️️ ️ золоті слова 🙏 щастя і любові🤗 🤍", " спасибі тобі що з'явилася в моєму житті! Сподіваюся 2020 рік принесе всім щастя і любові!❤ ️ ", "Скарби для своєї душі... спасибі тобі за приклад і натхнення. Будьте щасливі завжди 🙌❤️", "Санто, спасибі вам за вашу лінію добра💕 добра і щастя вашій родині🙏", - написали користувачі мережі.

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