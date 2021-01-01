Победительница «Танців з зірками» и экс-солистка ВИА Гры Санта Димопулос покорила зимним образом

Звезда решила поделиться своим новогодним настроением, пишет Politeka.net. Яркая брюнетка разместила соответсвующий снимок в своем Инстаграм.

Артистка надела меховую шапку и белоснежную шубку. Красотка смотрела вбок, а за ее спиной можно заметить размытый новогодний антураж.

В посте звезда рассказала, почему некоторое время не появлялась в соцсетях. Звезда рассказала, что ей нужны были покой и тишина.

"Спасибо 2020 за все!🙏🏼 Ты показал, что является по-настоящему важным в жизни – семья, здоровье, свобода и доброта. Только открыв сердце, даря любовь и поддержку, сопереживая мы растем и становимся счастливыми и наполненными✨", - написала артистка.

По словам Санты, она счастлива, и подобный источник света можно найти внутри каждого человека.

"Мы – целая отдельная Вселенная. С наступающим, мои дорогие! 😘 Желаю в новом году каждому открывать в себе новые грани, быть светом для окружающих, не бояться реализовывать свои мечты, ценить все что дает нам Вселенная и даже из сложных ситуаций выносить сокровища для своей души ❤️", - написала певица.

За час пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"С Наступающим ❄️🎄❣️Золотые слова 🙏Счастья и любви 🤗🤍", "Спасибо тебе, что появилась в моей жизни! Надеюсь 2020 год принесет всем счастья и любви!❤️", "Сокровища для своей души... спасибо тебе за пример и вдохновение. Будьте счастливы всегда 🙌❤️", "Санта, спасибо вам за вашу линию добра💕 добра и счастья вашей семье🙏", - написали пользователи сети.

Напомним, скандал Саниной и Димопулос на "Танцях з зірками" получил продолжение, все решили деньги: "Впервые в истории...".

Как сообщала Politeka, пылкая Санта Димопулос пленила загорелыми изгибами в глубоком декольте: "Какое красивое...".

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