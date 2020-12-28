Переможниця "Танців з зірками" і екс-солістка ВІА Гри Санта Дімопулос показала, як насолоджується відпочинком з подругами

Українська співачка поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Санта розповіла, що напередодні Нового року вирішила ввибратися погуляти зі своїми подружками – ведучою Тетяною Тереховою і моделлю Аллою Григор'євою. На фото красуні позують в одному з дорогих ресторанів. При цьому, на Санті Біла напівпрозора блузка з принтом, а її образ доповнює ефектний макіяж.

"Передноворічний дівич-вечір. Люблю своїх подруг", - підписала знімок зірка.

У коментарях тут же почали обговорювати фото Санти і двох яскравих блондинок.

"Це новий склад групи "Віагра"? дуже красиві", "О Боги які шикарні і породисті жінки", "красуні", "шикарні", "ви шикарні, дівчата", "які красиві", - пишуть люди.

Раніше стало відомо, що сталося з кубками переможців шоу "Танці з зірками" після того, як Санта вирішила передати їх Юлії Саніній і її партнеру, проте вони відмовилися.

Так, призи учасників успішно продали через аукціон 18 грудня.

Кубок Санти Дімопулос і Макса Леонова, які зайняли перше місце в суперфіналі шоу, пішов за 55 тисяч гривень. Нагорода срібних призерів Юлії Саніної та Дмитра Жука була продана за 48 тисяч гривень.

Нагадаємо, скандал Саніної і Дімопулос на "Танцях з зірками" отримав продовження, всі вирішили гроші: "вперше в історії...".

Як повідомляла Politeka, палка Санта Дімопулос полонила засмаглими вигинами в глибокому декольте: "яке красиве...".

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