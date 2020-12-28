Переможниця "Танців з зірками" і екс-солістка ВІА Гри Санта Дімопулос показала, як насолоджується відпочинком з подругами
Українська співачка поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Так, Санта розповіла, що напередодні Нового року вирішила ввибратися погуляти зі своїми подружками – ведучою Тетяною Тереховою і моделлю Аллою Григор'євою. На фото красуні позують в одному з дорогих ресторанів. При цьому, на Санті Біла напівпрозора блузка з принтом, а її образ доповнює ефектний макіяж.
"Передноворічний дівич-вечір. Люблю своїх подруг", - підписала знімок зірка.
Таємна дружина Винника в прозорому вбранні показала, чим спокушає чоловіка: «Щаслива, що…»
Відшитий "Холостячкою" Тригубенко розкрив правду про Мішину і Еллерта: "У них є…»
Судно з росіянами пішло на дно, подробиці трагедії і фото: "Шансів знайти тих, що вижили практично немає"
Трагедія в "Укрзалізниці", вагон з людьми вигорів дотла: подробиці і кадри НП
У коментарях тут же почали обговорювати фото Санти і двох яскравих блондинок.
"Це новий склад групи "Віагра"? дуже красиві", "О Боги які шикарні і породисті жінки", "красуні", "шикарні", "ви шикарні, дівчата", "які красиві", - пишуть люди.
Раніше стало відомо, що сталося з кубками переможців шоу "Танці з зірками" після того, як Санта вирішила передати їх Юлії Саніній і її партнеру, проте вони відмовилися.
Так, призи учасників успішно продали через аукціон 18 грудня.
Кубок Санти Дімопулос і Макса Леонова, які зайняли перше місце в суперфіналі шоу, пішов за 55 тисяч гривень. Нагорода срібних призерів Юлії Саніної та Дмитра Жука була продана за 48 тисяч гривень.
Нагадаємо, скандал Саніної і Дімопулос на "Танцях з зірками" отримав продовження, всі вирішили гроші: "вперше в історії...".
Як повідомляла Politeka, палка Санта Дімопулос полонила засмаглими вигинами в глибокому декольте: "яке красиве...".
Також Politeka писала, що переможниця "Танців з зірками" Дімопулос притулилася до оголеного торсу красеня-брюнета.