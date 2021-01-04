Украинская певица и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос решила откровенно поговорить с подписчиками

Соответствующая публикация появилась в личном Instagram звезды.

Так, бывшая участника ВИА Гры Санта Димопулос предложила своим поклонникам задать ей любые интересующие вопросы.

Один из подписчиков решил поинтересоваться, где родители певицы греческого происхождения.

"Где ваши родители?", - появился такой вопрос.

По словам Санты Димопулос, которая недавно стала победительницей шоу "Танці з зірками", ее отец умер, когда ей было всего 16 лет.

Что касается мамы экс-ВИА Гры, то на сегодняшний день она проживает в украинской столице.

"Папы не стало. когда мне было 16 лет. А с мамой все, слава Богу, в порядке. Живет в Киеве)", - ответила певица.

Более того, Санта Димопулос решила сопроводить публикацию в Instagram Stories архивным снимком, на котором можно увидеть маленькую певицу, сидящую на руках у папы.

Напомним, что Санта Димопулос родилась в 1987 году в греко-ассирийско-украинской семье в Киеве. С самого детства родители отдали ее на танцы, а впоследствии Санта стала мастером спорта по спортивным бальным танцам.

Ее родители расстались, когда она была еще совсем маленькой, но мать и отец продолжали вместе воспитывать дочь.

В 2006 году Санта попала в ТОП-3 конкурса красоты "Мисс Вселенная Украина", а еще через пять лет девушка завоевала титул чемпионки мира по бодибилдингу и фитнесу в рамках соревнований, которые проходили в Таиланде.

В 2009 году Санта Димопулос пришла на "Фабрику звезд", где ее заметил Константин Меладзе и стал продюсировать девушку, а спустя два года Санта становится участницей ВИА Гры, заняв место Надежды Мейхер-Грановской.

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