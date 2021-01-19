Бывшая солистка ВИА Гры и победительница шоу «Танці з зірками» Санта Димопулос рассказала о своем роскошном отдыхе на Мальдивах и поделилась яркими видео

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем она призналась, что ей самой не верится в то, что она отдыхает в таком красивом месте.

«Ущипните меня. Я не верю, что нахожусь в такой невероятной красоте! Мы в райском месте на Мальдивах, где находится отель, утопающий в тропической зелени, окружённый белоснежным песком, кристально чистой и яркой водой», - похвасталась певица.

Она также поделилась видео, на которых показала, на каком роскошном пляже проводит время. На кадрах сверху можно увидеть, как певица с удовольствием плавает в лазурной воде. На ней зеленый купальник, который идеально подчеркнул фигуру красотки.

Поклонники Димопулос тут же принялись комментировать ее пост.

«Это идеальная перезагрузка», «Невероятно», «Это просто вау», «Как красиво», «Хорошее место чтоб окунуться на крещение», «Райское наслаждение», «Обалдеть какая красота! Сьемка огонь, вы сочная красотка! очень гармонично смотритесь с природой Мальдив», «Боже, как красиво», «Как завораживает, просто вау», «Санта, Вы просто уголек», «Вы там идеально смотритесь- шикарны», - пишут люди.

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