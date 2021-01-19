Санта Димопулос призналась, как относится к Екатерине Кухар

Победительница "Танців з зірками" Санта Димопулос спустя несколько месяцев после завершения проекта наконец-то решила признаться, что для нее значит одна из самых строгих судей шоу Екатерина Кухар. В своем сторис в Instagram она раскрыла истинное отношение к балерине и отметила ее внутренние качества, пишет Politeka.net.

После изнуряющих 14 недель участия в проекте, бесконечных репетиций и феерических выступлений на паркете, которые все-таки принесли ей победу, Санта Димопулос решилась открыть свои настоящее отношение к Екатерине Кухар и признаться перед фанатами в том, как она к ней относится. А поводом для этого стал день рождения примы украинского балета, который она празднует 18 января.

Димопулос в этот день похвасталась яркими совместными снимками с балериной и написала, что Екатерина Кухар для нее - самая неповторимая. В своем поздравлении звезда назвала ее нежной, утонченной, мудрой и доброй, а также подчеркнула красоту строгой судьи "Танців з зірками" и пожелала ей счастья.

На другом совместном снимке Санта Димопулос позирует вместе с Кухар в образе монахини, в котором она выступала на паркете. Здесь она подчеркнула, что Екатерина Кухар для нее является тем человеком, который не только умеет выслушать, но и веселиться. Словами "моя прима" она только подчеркнула значимость балерины во время участия в шоу.

Стоит отметить, что Санта Димопулос хоть и занималась танцами в детстве, но именно благодаря упорству и своей пластичности смогла победить в "Танцях з зірками". После своей победы она получила от Екатерины Кухар одобрительный отзыв, назвав эту победу заслуженной. "Вы зажгли этот паркет!",- отметила Кухар.

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