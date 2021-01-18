После того, как СМИ сообщили о тайной жене Олега Винника, которой якобы является Таюне (Таисия Сватко), интерес к звездной паре стремительно растет

Хотя сам исполнитель предпочитает держать свою тайную жизнь в секрете, на фан-страницах в соцсетях появляются все новые кадры.

Так, поклонники Винника, который участвовал в крайнем сезоне «Танців з зірками», пофантазировали, и решили разить эту тему.

После нехитрых манипуляций в фоторедакторе в Сети появилось фото, на котором Винник позирует на паркете проекта со своей «тайной супругой». Видно, что на оригинальном снимке, где Винник был запечатлен со своей партнершей Аленой Шоптенко, подставили лицо Таюне.

"Как вам?", - спрашивают поклонников артиста.

Отметим, пользователям Сети такой эксперимент понравился.

«Класс, умничка, отличная обработка», «Красиво и бомбастически», «Вау», «Супер», «Обожаю вас», - пишут в комментариях.

Отметим, о 46-летней Таисии Сватко (Таюне) мало что известно.

По слухам, Олег и Таисия познакомились в музыкальном общежитии, где между ними вспыхнула любовь.

Таисия не только является бэк-вокалисткой Олега Винника, но также поет сама. Звезда рассказала, что песни ей пишет артист. Кроме того, певец и подбирает образы своей "тайной жене".

Напомним, жена Олега Винника показала себя после тяжелой болезни, что с Таюне сейчас: "меня спасали..."

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