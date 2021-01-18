Украинская прима-балерина Екатерина Кухар, судья проекта "Танці з зірками", подразнила "вкусным" кадром

Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала на отдыхе в тропическом раю.

Так, разнеженная брюнетка продемонстрировала аппетитную фигурку в зеленом купальнике и пестром парео с цветочным принтом. Екатерина позировала на мальдивском пляже, "утопая" ножками в белом песке и глядя в сторону океана.

Порывом ветра тонкую ткань сорвало с ее прелестей - на радость восхищенной публики.

Пост балерина приурочила к своему 39-летию:

"Сегодня в мой День Рождения я проснулась от шума океана и щебета тропических птиц...🏝 ... и тут на ум пришла одна весёлая штука:

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У каждой женщины есть несколько этапов возраста:

1. Она нервирует отца... (это мы уже проходили)👌🏻🤪

2. Достаёт мужа... (с этим я справляюсь идеально)😇😜

3. Ну и я плавно приближаюсь к третьему периоду: бесить зятя и невестку...😈

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Но меня это не пугает, потому что я живу интересную, счастливую, полную красочных эмоций и впечатлений жизнь и вдыхаю её аромат всеми фибрами! Может в ней и есть сложности, головоломки и стрессы, но она моя!♥️

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В этот свой день я хочу поблагодарить вас всех, что вы со мной! И, пользуясь случаем, загадать одно желание: пусть ваши мечты сбываются!✨ Ура!🥂", - говорится в сообщении.

Одной из первых фото Кухар "лайкнула" и прокомментировала телеведущая Леся Никитюк - видимо, ее мечту балерина уже исполнила. "С Днем Рождения😘", - написала Леся.

Другие пользователи также присоединились к поздравлениям:

"Самые наилучшие пожелания в этот прекрасный день!🌹"; "Поздравляю🎉🍷💐 хорошего отдыха, отдохните за всех женщин!"; "Красивая 😍".

Напомним, несчастье у Екатерины Кухар потрясло Сеть, судья "Танців з зірками" открылась с новой стороны.

Как сообщала Politeka, раздраженная Кухар пролила свет на конфликты с Фреймут и Мейхер.

Также Politeka писала, что трагедия у Екатерины Кухар, судья "Танців з зірками" потеряла ребенка.