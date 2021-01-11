Балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар приятно удивила украинцев

Так, украинская звезда дала откровенное интервью Маше Ефросининой и открылась для поклонников с новой стороны.

В откровенной беседе Екатерина Кухар поведала актрисе и телеведущей о ссорах со своим нынешним мужем Александром Стояновым.

Но больше всего поклонников поразила душераздирающая история о том, как популярная балерина, будучи на восьмом месяце беременности, потеряла своего ребенка.

Екатерина Кухар рассказала, что тогда впервые была беременна девочкой и это был долгожданный ребенок.

Такое признание поразило украинцев и они написали, что увидели новую Екатерину Кухар, и на проекте и в интервью - два разных человека.

"Передайте Катерине, что выглядела она на интервью отлично! Может что-то непривычно для неё, но все красиво", "Какая Катя Кухар замечательная, совсем другая...аж самой захотелось с ней подружится", "Мне всегда нравилась Катерина, и я понимала что на "Танцах" это просто роль такая, но видно что она очень хороший и эмоциональный человек, а главное сильная женщина", "Катя Кухар на танцах в жюри и на интервью два разных человека. Она меня жутко бесила на танцах и открылась совсем с другой стороны здесь, такой нежный цветочек, но с таким стержнем внутри..", "Катя– потрясающая женщина. Мечтала бы с ней познакомиться и поучиться этой силе, мудрости и женственности", - написали фанаты в комментариях.

Ранее мы рассказывали, как Екатерина Кухар раскрыла секрет о том, что потеряла ребенка на предпоследнем месяце беременности.

Звезда рассказала, что они с мужем ждали девочку и это была запланированная беременность.

"Это физическая боль и мой крест по жизни. У нас у каждого есть свой крест. Многие женщины проходят через это испытание, я хотела показать своим примером, своей жизнь, что жизнь, и смысл на этом не заканчиваются... Ребенок был долгожданным, девочка, восьмой месяц. Позже, когда была беременна Тимуром, я панически боялась всего. Мне казалось, что я какой-то священный Грааль. У меня был стресс, когда шла на роды", - откровенно признавалась ранее судья шоу "Танці з зірками".

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