Украинская прима-балерина Екатерина Кухар, судья проекта "Танці з зірками", ошеломила новым образом

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором показала себя во всей красе на обложке женского журнала.

Так, Екатерина предстала в "воздушном" платье лилового оттенка, выполненном из многочисленных рюш. Идеальная укладка и макияж (а также обработка кадра в Фотошопе) сделали этот снимок просто фантастическим.

В подписи романтичная Кухар рассказала о своем интервью изданию, дополнив его строчками из стихотворения.

«В одно окно смотрели двое.

Один увидел дождь и грязь.

Другой — листвы зелёной вязь, весну и небо голубое.

В одно окно смотрели двое...»

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Этими словами начинается моё большое интервью для @otdohniua 🤍

Есть о чем задуматься...🤗 Рассказала об итогах ушедшего года, про училище, планах на 2021 год и важных для меня вещах", - поделилась звезда.

"Катенька, было бы очень здорово! Дети - жизнь!👏"; "Наша звезда ❤️", - успели прокомментировать пользователи за короткое время.

Напомним, в 2020-м Кухар стала директором Киевского хореографического училища. Ранее в Инстаграм она делилась своими мыслями по поводу будущего этого учреждения.

"Все собиралась с мыслями о том, что хочу сказать. Как вы знаете, «балет — наше всё». А сегодня «наше всё», как никогда, нуждается в нашей помощи и поддержке. Не хочу давать призрачных обещаний, просто слова ничего не стоят. Тем более, что ситуация, с которой я столкнулась, весьма сложная. Училище это живой организм, который живет своей жизнью. И моя задача, как руководителя, наладить и улучшить его функционирование... Когда-то именно здесь мне дали путевку в жизнь, поэтому мое сердце плачет, когда я вижу реальное состояние дел, но... отступать нельзя", - писала Кухар.

Напомним, несчастье у Екатерины Кухар потрясло Сеть, судья "Танців з зірками" открылась с новой стороны.

Как сообщала Politeka, раздраженная Кухар пролила свет на конфликты с Фреймут и Мейхер.

Также Politeka писала, что трагедия у Екатерины Кухар, судья "Танців з зірками" потеряла ребенка.