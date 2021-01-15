Балерине и судье шоу "Танці з зірками" Екатерине Кухар пришлось пережить несколько серьезных испытаний

На днях хореограф в интервью Маше Ефросининой откровенно рассказала, как потеряла первенца на 8-м месяце беременности.

По словам Екатерины Кухар, это был долгожданный ребенок и о потери она впервые рассказала в эфире шоу "Танців з зірками".

"Это мой крест по жизни. Многие женщины проходят через это испытание. Вопрос в сроке, когда ты это проходишь. Хотелось показать своим примером, что на этом не заканчивается и жизнь, и смысл. Потому что у меня очень долгое время не было желания жить. Ребенок был долгожданный, это была девочка. Это был восьмой месяц. Ты уже долгое время чувствуешь, как ребенок в тебе живет, бьется. Когда это минимальные сроки, это не так, наверное воспринимается, но когда это уже живое, и ты знаешь, где ножка, где ручка, это тяжело", - поделилась откровениями Кухар с Машей Ефросининой.

Но потеря ребенка - не единственное серьезное испытание, которое ей пришлось пережить.

В программе Життя відомих людей Екатерина Кухар рассказала, как едва не погибла в ДТП, которая произошла возле оперного театра.

"Это было лобовое столкновение. У меня было сотрясение мозга. И я была не пристегнута", - рассказывала ранее балерина.

В результате ДТП у Екатерины Кухар образовалась огромная гематома на голове, а реабилитация затянулась на полгода.

"Месяц закрыты, зашторены окна. Читать не можно. Телевизор смотреть нельзя. Когда я смотрела на себя в зеркало, я сама себя не узнавала", - добавила судья "Танці з зірками" в эфире программы.

Напомним, несчастье у Екатерины Кухар потрясло Сеть, судья "Танців з зірками" открылась с новой стороны.

Как сообщала Politeka, раздраженная Кухар пролила свет на конфликты с Фреймут и Мейхер.

Также Politeka писала, что трагедия у Екатерины Кухар, судья "Танців з зірками" потеряла ребенка.