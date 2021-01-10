Артистке было трудно об этом говорить

Прима-балерина, судья «Танців з зірками» Екатерина Кухар заговорила о ссорах с участниками шоу

Как передает Politeka.net, в интервью телеведущей Маше Ефросининой Кухар призналась, что спокойно относится к выпадам участников проекта в свою сторону, но не одобряет такого поведения. Она с явным раздражением в голосе, пытаясь держать себя в руках, начала вспоминать конфликты на шоу.

«Олечка немножко перегибала, но она девочка эмоциональная. Паша Вишняков тоже немножко перегнул, мне было обидно за детей, которые пришли танцевать», - отметила балерина.

По словам Кухар, у нее нет заготовок на нападки участников.

«Как можно было найти заготовки на Олин или на Надин, или Миша Кукуюк там что-то говорил», - парировала она вопрос ведущей.

Балерина подчеркнула, что в первом сезоне шоу такого не было, подобные склоки стали особенно сильными в этом сезоне.

«Я это вообще не одобряю абсолютно. Для меня это странно», - призналась Кухар и постаралась перевести тему.

Как известно, в последнем сезоне шоу было очень много словесных перепалок между участниками проекта и судьями шоу. Особенно отличилась Ольга Фреймут, которая сильно дерзила во время общения с судьями.

Напомним, что Кухар устроила выволочку звезде «Квартала 95», кадры закулисья: «Иди сюда, это что такое вообще?».

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