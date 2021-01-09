Балерина і суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар приголомшила одкровеннями своїх фанатів

Відверте зізнання зірка зробила в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Так, відома балерина Катерина Кухар вирішила пояснити, чому вона в ефірі "Танців з зірками" розповіла про втрату дитини після того, як свою сумну історію розповів Денис Берінчик.

"Це мій хрест по життю. У нас у кожного є хрест... Кожен з ним живе. Не знаю, може мені хотілося показати жінкам, багато з яких проходять через це випробування... Показати своїм прикладом, що на цьому не закінчується життя, сенс, тому що у мене довгий час не було цього бажання жити...", - зі сльозами на очах згадує балерина.

За її словами, вона в момент втрати дитини вона перебувала на 8-му місяці вагітності.

"Довгоочікувана (дитина-ред.). І це був восьмий місяць. Ти уявляєш, коли ти довгий час відчуваєш, як дитина в тобі живе, б'ється. Трошки цинічно прозвучить, але коли мінімальні терміни (вагітності-ред.), це не так, напевно, сприймається, але коли це вже живе, Ти знаєш де ніжка, де ручка... Це важко... У той момент (ефір з визнанням Берінчика - ред.) зіграли емоції, я навіть не очікувала цього... Не очікувала, що буде такий сюжет і що він припаде на такий мій емоційний стан...Я не шкодую про це, хоч це і боляче", - додала Катерина Кухар у спілкуванні з Єфросиніною.

Раніше Катерина Кухар познущалася над гумористом Ігорем Ласточкіним, який надів наряд синього кольору і чорну перуку.

"Ласточкін, йди сюди, це що таке взагалі. Це плагіат. У мене вже не чорне волосся, подивися, Ласточкін. Ти вже не в тренді, взагалі не в тренді. Перефарбуйся, сучка фарбована", - закричала суддя "Танців з зірками".

Нагадавши, Кухар з "Танців з зірками" дала жару з подругами на вечірці

Як повідомляла Politeka, красуня Кухар з "Танців з зірками" в пір'ї і короні приголомшила новим образом

Також Politeka писала, що Кухар в компанії Ткача з "Квартал 95" здивувала дивною витівкою