Балерина и судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар огорошила откровениями своих фанатов

Откровенное признание звезда сделала в интервью Маше Ефросининой.

Так, известная балерина Екатерина Кухар решила объяснить, почему она в эфире "Танців з зірками" рассказала о потере ребенка после того, как свою печальную историю рассказал Денис Беринчик.

"Это мой крест по жизни. У нас у каждого есть крест... Каждый с ним живет. Не знаю, может мне хотелось показать женщинам, многие из которых проходят через это испытание... Показать своим примером, что на этом не заканчивается жизнь, смысл, потому что у меня долгое время не было этого желания жить...", - со слезами на глазах вспоминает балерина.

По ее словам, она в момент потери ребенка она находилась на 8-м месяце беременности.

"Долгожданный (ребенок - ред.). И это был восьмой месяц. Ты представляешь, когда ты долгое время чувствуешь, как ребенок в тебе живет, бьется. Немножко цинично прозвучит, но когда минимальные сроки (беременности - ред.), это не так, наверно, воспринимается, но когда это уже живое, ты знаешь где ножка, где ручка... Это тяжело... В тот момент (эфир с признанием Беринчика - ред.) сыграли эмоции, я даже не ожидала этого... Не ожидала, что будет такой сюжет и что он придется на такое мое эмоциональное состояние...Я не жалею об этом, хоть это и больно", - добавила Екатерина Кухар в общении с Ефросининой.

Ранее Екатерина Кухар поиздевалась над юмористом Игорем Ласточкиным, который надел наряд синего цвета и черный парик.

«Ласточкин, иди сюда, это что такое вообще. Это плагиат. У меня уже не черные волосы, посмотри, Ласточкин. Ты уже не в тренде, вообще не в тренде. Перекрасься, сучка крашенная», - закричала судья "Танців з зірками".

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