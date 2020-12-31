"Не була б ти балерина, я б тобі теж сказав"

Прима-балерина і суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар показала несподівані кадри з гримерки разом із зіркою "Кварталу 95" Ігорем Ласточкіним

Як передає Politeka.net, зірка показала кадри в "сторіс" на своїй сторінці в Instagram.

Ласточкін зображений в короткому жіночому блискучому синьому платті і в чорній перуці. Відзначимо, сама Кухар одягла сукню дуже схожого кольору.

"Ласточкін, йди сюди, це що таке взагалі. Це плагіат. У мене вже не чорне волосся, подивися, Ласточкін. Ти вже не в тренді, взагалі не в тренді. Перефарбуйся, сучка фарбована", - кричить Кухар.

"Я приїхав, замовив сукню собі, а ти знала, що я буду в такому ж кольорі», - відповів гуморист.

Але на це Кухар не зупинилася.

"Пузо втягни, Ласточкін. Цицьок немає взагалі. Що це? Пузо втягнув. Соски наверх і пішла, пішла", - каже балерина. Показуючи, як потрібно йти.

"Кривизну треба закривати", - додала Кухар, показуючи, як краще стояти, щоб ноги виглядали рівніше.

"У мене криві ноги? Не була б ти балерина. Я б тобі теж сказав", - відповів Ласточкін.

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