"Не была бы ты балерина, я бы тебе тоже сказал"

Прима-балерина и судья «Танців з зірками» Екатерина Кухар показала неожиданные кадры с гримерки вместе со звездой «Квартала 95» Игорем Ласточкиным

Как передает Politeka.net, звезда показала кадры в «Сторис» на своей странице в Инстаграм.

Ласточкин запечатлен в коротком женском блестящем синем платье и в черном парике. Отметим, сама Кухар надела платье очень похожего цвета.

«Ласточкин, иди сюда, это что такое вообще. Это плагиат. У меня уже не черные волосы, посмотри, Ласточкин. Ты уже не в тренде, вообще не в тренде. Перекрасься, сучка крашенная», - кричит Кухар.

«Я приехал, заказал платье себе, а ты знала, что я буду в таком же цвете», - ответил юморист.

Но на это Кухар не остановилась.

«Пузо втяни, Ласточкин. Сисек нету вообще. Что это? Пузо втянул. Соски наверх и пошла, пошла», - говорит балерина. Показывая, как нужно идти.

«Кривизну надо закрывать», - добавила Кухар, показывая, как лучше стоять, чтобы ноги выглядели ровнее.

«У меня кривые ноги? Не была бы ты балерина. Я бы тебе тоже сказал», - ответил Ласточкин.

Напомним, красотка Кухар из "Танців з зірками" в перьях и короне ошеломила новым образом, такой ее еще не видели.

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" дала жару с подругами на вечеринке, муж остался доволен.

Также Politeka писала, что счастливая Кухар из «Танців з зірками» огорошила признанием у елки: «Честно скажу…».