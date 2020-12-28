Ведущая проекта «Танці з зірками» Екатерина Кухар впечатлила поклонников счастливым видом и не только

Как рассказывает Politeka, соответствующий пост знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«В этом году моим поводом взрастить новогоднее настроение были дети!🤍 Они, как батарейки, заряжают, дарят эмоции и вовлекают тебя в волшебство... К тому же, я приобрела много новых традиций связанных с училищем: новогодний утренник, украшение холла🎊 и даже волшебные письма, которые дети могут кидать в почтовый ящик.💌 И самая трогательная — это украшение главной ёлки на сцене», - сказала она.

Уточним, что на опубликованных снимках Кухар позирует возле елки, игриво улыбаясь на камеру.

«Из года в год её будут украшать дети 5 класса, так как это их первый учебный год и дети 3 курса, ведь для них это последний год в стенах училища», - говорится в тексте сообщения.

До этого мы рассказывали, что судья "Танців з зірками", прима-балерина Екатерина Кухар порадовала праздничным образом

Волосы Кухар были распущены, а роскошный макияж придал красок образу. Екатерина улыбалась, демонстрируя голливудскую улыбку.

Напомним, что Екатерина Кухар обескуражила выходкой с Ткачом из "Квартал 95", показательные кадры: "Бедный Николай...".

Как сообщала Politeka, муж Екатерины Кухар пощупал бесстыжую "красотку" на глазах у жены: "Да здравствует ревность!".

Также Politeka писала, что Екатерина Кухар надела пуанты и покорила талантом, яркие кадры: «Готовятся к…».