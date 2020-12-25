Судья "Танців з зірками", прима-балерина Екатерина Кухар порадовала праздничным образом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото с новогодней фотосессии. Екатерина позировала в голубом пушистом мини. Она спустила платьице, засветив сладкие места – хрупкие плечи, зону декольте и стройные ножки. Несмотря на то, что платье было довольно объемным, оно лишь подчеркнуло хрупкость балерины.

Волосы Кухар были распущены, а роскошный макияж придал красок образу. Екатерина улыбалась, демонстрируя голливудскую улыбку.

«Это самое прекрасное время года. Хочу поздравить с Рождеством всех, кто празднует его сегодня и пожелать исполнения самых смелых желаний и безграничного счастья!», - подписала фото звезда.

За короткое время ее пост собрал более двух тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Вы волшебная!», «Пушинка», «Божественная», «Очень красивая и нежная», «Катюша... Быть Такой красивой – опасно», «Как всегда Неотразима!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар поделилась трогательным семейным снимком с прогулки. Элегантная красотка предстала в весьма непривычном для нее виде. Катя вышла на прогулку в забавной шапке и пушистой шубе. На фото она позировала с мужем и детьми.

Напомним, что Екатерина Кухар обескуражила выходкой с Ткачом из "Квартал 95", показательные кадры: "Бедный Николай...".

Как сообщала Politeka, муж Екатерины Кухар пощупал бесстыжую "красотку" на глазах у жены: "Да здравствует ревность!".

Также Politeka писала, что Екатерина Кухар надела пуанты и покорила талантом, яркие кадры: «Готовятся к…».