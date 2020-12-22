Українська прима-балерина Катерина Кухар з "Танців з зірками" підкорила шанувальників талантом, надівши пуанти й відрепетирувавши номер
Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"За сюжетом Фігаро і Сюзанна-слуги Графа і графині Альмавіва, які готуються до весілля. Фігаро дізнається від своєї нареченої Сюзанни, що Граф Альмавіва планує спокусити її перед весіллям. Помста головного героя буде вишуканою", - йдеться в повідомленні.
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Уточнимо, що на опублікованому ролику Кухар репетирує номер, ефектно демонструючи ідеальне тіло в чорному вбранні й пуантах. А оскільки ролик був опублікований в каруселі Stories, її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати про неперевершений танець кумира.
До цього ми розповідали, що відома українська балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", показала себе в ефектних образах
На першому фото Кухар позувала в прозорому червоній спідниці з чорним верхом. Образ Катерина доповнила пуантами, виставляючи ідеальні ніжки на загальний огляд.
Шанувальники буквально "вибухнули" компліментами на адресу кумира, про що говорить те, що відбувається в коментарях.
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