Украинская прима-балерина и судья «Танців з зірками» Екатерина Кухар поделилась жаркими фото с мужем и коллегой

Танцовщица опубликовала новый пост на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, Кухар поделилась фотографиями, на которых позирует со своим мужем – артистом балета Александром Стояновым и их коллегой по сцене Станиславом Ольшанским. Все трое позируют в сценических костюмах из оперы «Свадьба Фигаро».

При этом, Ольшанский примерил образ женщины, а на одном из фото Стоянов в шутку потрогал его за грудь, всполошив свою жену.

«Фигаро. Да здравствует ревность! Ревность за словом в карман не лезет!...», - подписала снимок цитатой Кухар.

Поклонники балерины тут же принялись комментировать ее пост.

«Это Катя Осадча в центре», «Как я соскучилась за спектаклями!», «Смешно, но вам ревновать уж точно не стоит», «Это было невероятно!!! Спасибо вам огромное!!! Браво!», «На две головы выше», «Какая же Вы кукольная. Невероятная красивая пара», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Кухар покорила поклонников талантом, надев пуанты и отрепетировав номер.

Уточним, что на опубликованном ролике Кухар репетирует номер, эффектно демонстрируя идеальное тело в черном наряде и пуантах. А поскольку ролик был опубликован в карусели Stories, ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать о непревзойденном танце кумира.

Напомним, Кухар из «Танців з зірками» надела пуанты и покорила талантом, яркие кадры.

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" в смешной шапке и волосатой шубе показала ночные развлечения с семьей.

Также Politeka писала, что Кухар в компании Ткача из "Квартал 95" удивила странной выходкой на глазах у детей.