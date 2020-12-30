Интересно, как отнеслась к такому жена

Муж украинской примы-балерины и судьи «Танців з зірками» Екатерины Кухар сравнил свою супругу с известной красоткой

Известный артист балета Александр Стояновподелился эмоциональными фото на своей странице в Инстаграм.

Так, танцор решил продемонстрировать свою силу и использовал для этого собственную жену, а также их подругу, известную ювелира Валерию Гузему.

На фото можно увидеть, что Стоянов одновременно держит двух красоток на руках, оторвав их от пола. При этом, Кухар выглядит удивленной, а вот Гузема явно рада происходящему.

«Извечный вопрос: блондинка или брюнетка? P.S. А по весу я нашёл идеальный баланс», - написал в подписи к снимкам Стоянов.

Сама Кухар ничего не высказала о таком сравнении.

Под его постом тут же начали появляться комментарии.

«С наступающим новым годом», «Так выглядит - равновесие. С Новым годом!», «Какой сильный! С наступающим Новым годом! Любви и счастья Вам, пусть все мечты сбываются», «Эпичная поддержка», «Красавцы. Очень милые», - пишут люди.

Ранее мы писали, что во время новой фотосессии Кухар примерила два необычных образа.

Сначала она надела черное платье из перьев с открытыми плечами, стройную талию красотки подчеркнул практически незаметный пояс. Волосы танцовщица собрала в высокий хвост.

Напомним, красотка Кухар из "Танців з зірками" в перьях и короне ошеломила новым образом, такой ее еще не видели.

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" дала жару с подругами на вечеринке, муж остался доволен.

Также Politeka писала, что счастливая Кухар из «Танців з зірками» огорошила признанием у елки: «Честно скажу…».