Бывшая солистка ВИА Гры и победительница последнего сезона «Танців з зірками», Санта Димопулос, покорила фигурой на пляже

Санта Димопулос вызывает у поклонников радость и восхищение, ведь она благодаря упорному труду после вторых родов превратила фигуру в идеал и сбросила более 15 килограммов. По словам артистки, самое главное – чистое питание.

На самом деле ничего сложного в этом нет. Все ищут какую-то волшебную таблетку, но каша, овощи, рыба на пару, мясо, зелень – это основа рациона, отмечала звезда в интервью.

И отлично подтверждает свои слова на фото. Прощаясь с жарким отпуском, куда всей семьей отправлялись ранее, сын Санты поделился в Инстаграм стильным фото. Позируя рядом с детьми, Димопулос обескуражила идеальными формами в зеленом бикини.

Самым сложным было взять себя в руки и начать действовать. После рождения малышки Санта была в комфорте и не хотела возвращаться в серые будни.

«Мне очень нравилось наше расслабленное времяпрепровождение, я приводила себя в форму не спеша. И кто знает, на сколько бы это затянулось, если бы в мою жизнь не ворвался проект «Танцы со звездами»», - сказала ранее Санта.

Ранее Димопулос более подробно рассказала о похудении после родов.

«Не думала, что когда-нибудь выставлю это. ДО около 73 кг/ПОСЛЕ 59 кг. На фото разница в 7 месяцев.Я люблю простую еду. На завтрак каша, авокадо, яичница, салат, сыр. Обед – кусочек рыбы, овощи.

Мне не нравится, когда я не могу отгадать ингредиенты. Люблю украинскую кухню, но видоизменяю ее по своему вкусу. Иногда себя балую. Для меня самое прекрасное, что может быть, — это хлеб и выпечка, с маслом и побольше! Люблю круассаны. То, что раньше я совсем не ела, сейчас могу себе позволить. Все в балансе», - призналась певица.

Димопулос рассказала, что года полтора-два не употребляла мяса и чувствовала себя совершенно нормально, но затем почувствовала необходимость вернуть мясо в рацион.

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