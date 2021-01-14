Бывшая солистка ВИА Гры и победительница последнего сезона «Танців з зірками», Санта Димопулос, продолжает интриговать кадрами из отпуска

Санта Дипомулос отправилась несколько дней назад на жаркий отпуск в Дубаи со всей семьей. Там она покоряет фигурой и стильными образами, что не удивительно, ведь поклонники считают, что молодая мама заслуживает уважения.

Звезда умеет держать себя в руках, активно ухаживает за собой, благодаря упорному труду пришла в форму довольно быстро после вторых родов и при этом все свое внимание артистка уделяет детям. Недавняя победа на «Танцах» лишь усилила популярность Димопулос.

На своем аккаунте в Инстаграм сын Санты опубликовал милое селфи из отдыха, на котором показал, как звезда выглядит без макияжа и фотошопа.

Стоит отметить, что Санта Димопулос любит косметические средства, и никогда этого не скрывала. Так, на ее полочке можно найти десятки разных баночек, которыми модель регулярно пользуется. Ранее звезда рассказала, что у нее жирная и проблемная кожа, и чтобы она выглядела достойно, косметику приходится подбирать особо тщательно. Нужно отметить, модель не пользуется продуктами из масс-маркета, предпочитая продукты профессионального и люкс-сегмента.

До этого брюнетка в Инстаграм рассказала об отдыхе с детьми. Отметим, у артистки двое ребятишек - сын, Даниэль, от первого брака с шоуменом Андреем Джеджулой; и дочь, София, от бизнесмена Игоря Кучеренко.

Звезда призналась, что София отлично переносит смену обстановки и сегодняшнее путешествие для нее не новое. Санта рассказала, что у ребенка есть няня, но все равно певица старается всегда быть рядом с малышкой.

"Помню вашу первую поездку в Дубаи, вы тогда ещё называли себя «мексиканской няней» Софи 😊🌹", "💜💜💜 ох , повезло малышке , все мамины наряды достанутся", "Красавицы, идеальная женщина Санта 😍", "Санта, Вы Богиня", "Красавицы 😍", "Потрясающе платье 👗 какой это бренд ? 🙏", "Санта, какая Вы смуглая! Супер!", - написали пользователи сети.

Напомним, Димопулос из "Танців з зірками" показала отца и рассказала о семейной трагедии: "Когда мне было 16 лет...".

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