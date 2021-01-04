Бывшая солистка ВИА Гры и победительница последнего сезона «Танців з зірками» Санта Димопулос заинтриговала поклонников загадкой о своем приближающемся путешствии

Звезда решила поиграть с подписчиками в своем Инстаграм, разместив новый интригующий пост. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Санта показала новое фото, на котором стоит в непривычном для нее наряде в спортивном стиле и с чемоданом в руке. В подписи к нему она предложила поклонникам угадать, куда собирается поехать.

«Уже послезавтра мы всей семьей улетаем на долгожданный и длительный отдых. У меня есть надежда, что в этом году я всё-таки научусь нормально собираться, а не закидывать всего-побольше-вдруг-пригодится. Или найду человека, который мне с этим будет помогать», - написала звезда.

Ее поклонники тут же принялись угадывать, куда же собралась певица. Среди предложенных вариантов чаще всего фигурировали Бали и Мальдивы.

«Зная насколько вы любите медитации и духовные практики, думаю, что вы отправляетесь на Бали», «Точно в горы», «Красотка! Хорошего отдыха!», «Вот это наряд», «К свекрови?», «Санта, какая Вы красивая!», «Красотка чистой воды», «думаю вы едете в Мексику. Чудесного отдыха!», - пишут люди в комментариях.

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