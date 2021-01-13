Бывшая солистка ВИА Гры и победительница последнего сезона «Танців з зірками», Санта Димопулос, блеснула загорелым телом в купальнике, зацепив даже Потапа

Звезда сейчас с семьей отдыхает в Дубае и делится впечатлениями и соответствующими снимками на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Так, на новом фото Санта Димопулос позировала в соблазнительном пляжном образе. На ней был купальник-бикини персикового оттенка, который идеально подчеркивал загорелую кожу певицы.

Дополнили образ Санты большие очки и серьги со сверкающими кристаллами.

«Как же я люблю отдыхать. О чём хотите следующий пост?», - спросила певица.

После такого вопроса не смог пройти мимо и муж Насти Каменстких Алексей Потапенко (Потап)

«О том, как ты любишь работать. Мужу привет», - написал он.

Но видимо на отдыхе хочется говорить про другие темы.

«Об этом позже. И тебе привет», - ответила Санта.

Отметим, пляжный образ загорелой красотки вместе с ее подтянутым телом собрали множество комплиментов.

«Санточка, с каждым фото я удивляюсь, какая же вы красавица», «Красавица наша», «Санта вы чудесны!🌷», - пишут в комментариях.

Кстати Потап с Каменских сейчас также находятся на отдыхе. Они предпочли Мальдивы.

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