Звезда показала не только эффектные формы

Бывшая солистка ВИА Гры и победительница последнего сезона «Танців з зірками», Санта Димопулос, поделилась новыми кадрами отдыха с семьей

Звезда вместе с родными уехала в Дубай, откуда радует поклонников кадрами, пишет Politeka.net.

В этот раз красотка продемонстрировала не только свои шикарные формы в длинном платье, но и опубликовала фото своих детей.

Как известно, у артистки двое ребятишек - сын, Даниэль, от первого брака с шоуменом Андреем Джеджулой; и дочь, София, от бизнесмена Игоря Кучеренко.

На снимке брат с крохотной сестричкой прижались друг к другу. Даниэль улыбался, прикрыв глаза темными очками. Голову мальчика прикрыла синяя кепка.

Маленькая "принцесса" позировала в легком полосатом платьечке. В руках малышка держала бутылку с водой.

В другом кадре молодая мамочка показала себя. Санта позировала в длинном облегающем платье, подчеркнувшем ее стройную талию. Декольте было несильно глубоким.

Завершили образ стильные аксессуары.

В таком виде с детьми певица прошлась по парку и, вероятно, прогулка удалась.

Фото не собрали много лайков и комментариев, так как в открытом доступе сделать это в сторис невозможно.

Напомним, Санта Димопулос рассказала, что вернулась к прежней форме после беременности благодаря монодиете. Звезда с помощью специалистов разработала рацион, который включал в себя любимые продукты, максимально простые рецепты или упрощенное приготовление.

Однако во время тренировок на "Танцях з зірками" она иногда позволяла себе отойти от диеты, употребляя сладкое и мучное.

Напомним, Димопулос из "Танців з зірками" показала отца и рассказала о семейной трагедии: "Когда мне было 16 лет...".

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