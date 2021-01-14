Бывшая солистка ВИА Гры и победительница последнего сезона «Танців з зірками», Санта Димопулос, поделилась новыми кадрами отдыха с семьей
Звезда вместе с родными уехала в Дубай, откуда радует поклонников кадрами, пишет Politeka.net.
В этот раз красотка продемонстрировала не только свои шикарные формы в длинном платье, но и опубликовала фото своих детей.
Как известно, у артистки двое ребятишек - сын, Даниэль, от первого брака с шоуменом Андреем Джеджулой; и дочь, София, от бизнесмена Игоря Кучеренко.
На снимке брат с крохотной сестричкой прижались друг к другу. Даниэль улыбался, прикрыв глаза темными очками. Голову мальчика прикрыла синяя кепка.
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Маленькая "принцесса" позировала в легком полосатом платьечке. В руках малышка держала бутылку с водой.
В другом кадре молодая мамочка показала себя. Санта позировала в длинном облегающем платье, подчеркнувшем ее стройную талию. Декольте было несильно глубоким.
Завершили образ стильные аксессуары.
В таком виде с детьми певица прошлась по парку и, вероятно, прогулка удалась.
Фото не собрали много лайков и комментариев, так как в открытом доступе сделать это в сторис невозможно.
Напомним, Санта Димопулос рассказала, что вернулась к прежней форме после беременности благодаря монодиете. Звезда с помощью специалистов разработала рацион, который включал в себя любимые продукты, максимально простые рецепты или упрощенное приготовление.
Однако во время тренировок на "Танцях з зірками" она иногда позволяла себе отойти от диеты, употребляя сладкое и мучное.
Напомним, Димопулос из "Танців з зірками" показала отца и рассказала о семейной трагедии: "Когда мне было 16 лет...".
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