Екс-солістка ВІА Гри, переможниця шоу «Танці з зірками» Санта Дімопулос похвалилася розкішним тілом під час відпочинку на Мальдівах
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому показала себе у всій красі. Санта в червоному мініатюрному купальнику лежала біля басейну. Її волосся було мокре, вона закрила очі від задоволення і позувала на камеру.
На фото можна розгледіти ідеальну фігурку зірки: пружний прес, спокусливі вигини і пишний бюст. Після участі в шоу фігурка Санти стала ще розкішнішою.
"Я щиро не розумію, як людям може бути нудно на Мальдівах? Дні летять, а стільки всього ще хочеться встигнути! Ви запитаєте, чим же я займаюся тут?) Більшу частину часу проводжу з сім'єю. Плаваємо, гуляємо, ходимо на сніданки, вечеряємо в різних ресторанах, граємо в настільні ігри», - зазначила Санта.
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У коментарях Санті залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики.
"Нехай все ваше життя буде наповнене такими моментами!", "Шикарна красуня", «Вау вау вау», «ви неймовірної краси», «Русалка прекрасна", " тисячу разів читала подібний статус, схоже на спробу умовити себе, що не нудно, все перераховане в таких статусах зазвичай неймовірно нудно саме по собі))", - пишуть люди.
Нагадаємо, що Дімопулос з "Танців з зірками" показала рум'яні форми в бікіні після схуднення:"іноді себе балую".
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