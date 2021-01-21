Экс-солистка ВИА Гры, победительница шоу «Танці з зірками» Санта Димопулос похвасталась роскошным телом во время отдыха на Мальдивах

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором показала себя во всей красе. Санта в красном миниатюрном купальнике лежала возле бассейна. Ее волосы были мокрые, она закрыла глаза от удовольствия и позировала на камеру.

На фото можно рассмотреть идеальную фигурку звезды: упругий пресс, соблазнительные изгибы и пышный бюст. После участия в шоу фигурка Санты стала еще роскошнее.

«Я искренне не понимаю, как людям может быть скучно на Мальдивах? Дни летят, а столько всего ещё хочется успеть! Вы спросите, чем же я занимаюсь тут?) Большую часть времени провожу с семьей. Плаваем, гуляем, ходим на завтраки, ужинаем в разных ресторанах, играем в настольные игры», - отметила Санта.

В комментариях Санте оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики.

«Пусть вся ваша жизнь будет наполнена такими моментами!», «Шикарная красотка», «Вау вау вау», «Вы невероятной красоты», «Русалка прекрасна», «Тысячу раз читала подобный статус, похоже на попытку уговорить себя, что не скучно, все перечисленное в таких статусах обычно неимоверно скучно само по себе))", - пишут люди.

Напомним, что Димопулос из "Танців з зірками" показала румяные формы в бикини после похудения: "Иногда себя балую".

Как сообщала Politeka, Димопулос из «Танців з зірками» растрогала очень личным кадром с малышкой-дочкой: «Куколки».

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