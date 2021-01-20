Колишня солістка ВІА Гри і переможниця " Танців з зірками», Санта Дімопулос, показала розповнілу фігуру в купальнику

Артистка наслідувала приклад своїх зіркових колег і Покотила відпочивати на Мальдіви. Нові яскраві кадри відпочинку артистка виклала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

"Так, після танців я дуже поправилася, але потихеньку буду зараз приходити у форму», - заявила співачка, красуючись перед дзеркалом в червоних шортах і чорному міні-топі.

Також Дімопулос показала свою фігуру в купальнику. Вона сфотографувалася, стоячи під душем.

"Всього в готелі 72 вілли (64 пляжних і 8 на воді). Всі вони різні, але однаково дбайливо інтегровані в природу. Це Еко рай з увагою до найдрібніших деталей", - розповіла артистка.

Відзначимо, побачивши фігуру Дімопулос, користувачі Мережі були просто в захваті.

"Яка богиня", "дівчина-шик🔥 🔥 🔥 Санта, весь час милуюся", "Попка вогонь🔥, та й сама на рівні», «ну просто Німфа!!!", "Санта, як взагалі можливо бути такою красивою? Шикарна», «фігура вогонь», «ось це горішок, матусі», «Райська Краса», «насолоджуюся такою красою», "Ну, нарешті",-пишуть в коментарях.

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